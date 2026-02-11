Drei Mal an einem Wochenende feierte die Kettiger KG Gemütlichkeit ihre Galasitzung im Bürgerhaus. Dabei entführten die Karnevalisten ihr Publikum zum Teil in andere Galaxien.

Sogar direkt aus dem Weltall hatte die Kettiger Karnevalsgesellschaft Gemütlichkeit ihre Stars auf die Bühne geholt. Aber auch die Erdlinge mischten kräftig mit beim Gelingen der umjubelten Gala-Sitzung im Bürgerhaus.

Durchs Programm dieser letzten von insgesamt drei Kettiger Gala-Sitzungen führten charmant und kreativ Präsidentin Jenny Reski und Niclas Cirkel, unterstützt von Melina, der Hofnärrin im Kinderhofstaat.