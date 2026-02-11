Drei Mal an einem Wochenende feierte die Kettiger KG Gemütlichkeit ihre Galasitzung im Bürgerhaus. Dabei entführten die Karnevalisten ihr Publikum zum Teil in andere Galaxien.
Lesezeit 2 Minuten
Sogar direkt aus dem Weltall hatte die Kettiger Karnevalsgesellschaft Gemütlichkeit ihre Stars auf die Bühne geholt. Aber auch die Erdlinge mischten kräftig mit beim Gelingen der umjubelten Gala-Sitzung im Bürgerhaus.Durchs Programm dieser letzten von insgesamt drei Kettiger Gala-Sitzungen führten charmant und kreativ Präsidentin Jenny Reski und Niclas Cirkel, unterstützt von Melina, der Hofnärrin im Kinderhofstaat.