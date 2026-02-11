Karneval in der Region 
Aus dem All nach Kettig: KG feiert Galasitzung 
Die Tanzgrupen begeisterten das zahlreich erschienene Publikum ebenso wie die Musik- und Redebeiträge und die Sketche.
Wolfgang Lucke

Drei Mal an einem Wochenende feierte die Kettiger KG Gemütlichkeit ihre Galasitzung im Bürgerhaus. Dabei entführten die Karnevalisten ihr Publikum zum Teil in andere Galaxien. 

Sogar direkt aus dem Weltall hatte die Kettiger Karnevalsgesellschaft Gemütlichkeit ihre Stars auf die Bühne geholt. Aber auch die Erdlinge mischten kräftig mit beim Gelingen der umjubelten Gala-Sitzung im Bürgerhaus.Durchs Programm dieser letzten von insgesamt drei Kettiger Gala-Sitzungen führten charmant und kreativ Präsidentin Jenny Reski und Niclas Cirkel, unterstützt von Melina, der Hofnärrin im Kinderhofstaat.

