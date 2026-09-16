Kultur in Koblenz Aus Arzheim wird am Sonntag das Künstlerdorf Art’s Heim Doris Schneider 16.09.2026, 10:30 Uhr

i Kreative Mitmachaktionen, Ausstellungen, Präsentationen stehen am Sonntag in Arzheim an. Petair - Fotolia

Ein ganzes Dorf wird kreativ: Mit einer großen Ausstellung, mit Präsentationen, Mitmachaktionen und vielem mehr feiert der Koblenzer Stadtteil Arzheim am Sonntag, 20. September, ein Kulturfest unter dem passenden Titel Art’s Heim. Das ist geplant.

Wie viel Kreativität steckt eigentlich in einem Dorf? In Arzheim offenbar eine ganze Menge, sagen die Arzheimer selbst: Am Sonntag, 20. September, wird die Grundschule des Koblenzer Stadtteils zum Ausstellungsort, zum Atelier und zur Bühne: Beim Kunst-Festival „Art’s Heim“ zeigen die Menschen, was sonst vielleicht im Wohnzimmer, auf dem Dachboden, im Keller oder im eigenen Atelier entsteht.







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