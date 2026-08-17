Wie kam neue Event-Reihe an? „Augustas Weingarten“ feiert in Koblenz Saisonfinale Matthias Kolk 17.08.2026, 11:00 Uhr

i Auf Liegestühlen und anderen Sitzgelegenheiten genießen Besucher den Pop-up-Weingarten in den Koblenzer Rheinanlagen. Mauritz Peres

„Augustas Weingarten“ hat an mehreren langen Wochenenden seit Mai die Koblenzer Rheinanlagen belebt. Im August steht das Saisonfinale an. Wir haben den Veranstalter nach einem ersten Fazit gefragt – und ob der Weingarten nächstes Jahr wiederkommt.

Mit „Augustas Weingarten“ gab es in diesem Jahr mehrmals eine Pop-up-Bar direkt am Kaiserin-Augusta-Denkmal in den Koblenzer Rheinanlagen. Und es ist gut möglich, dass es dieses Format auch im nächsten Jahr wieder dort geben wird. Bevor am dritten Donnerstag im August ein letztes Mal „Augustas Weingarten“ in diesem Jahr beginnt, haben wir den Eventbeauftragten Mauritz Peres gefragt: Wie zufrieden ist man damit, wie die Veranstaltungsreihe ...







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