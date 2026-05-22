Open-Air-Saison am Rhein
Augusta öffnet ihren Weingarten in Koblenz
Chillen nach Feierabend - eine Gruppe von Arbeitskollegen zeigt, wie es geht.
Chillen nach Feierabend - eine Gruppe von Arbeitskollegen zeigt, wie es geht.
Alexander Thieme-Garmann

Augustas Weingarten findet in Koblenz erstmals statt – und der Auftakt war schon ein Erfolg. Das erwartet die Besucher bei der gemütlichen Veranstaltung am Rhein.

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Blick auf den Rhein, Wein im Glas und Musik von der Live-Bühne: Augustas Weingarten ist zurück. Bei der Eröffnung in diesem Jahr spielt sogar das Wetter mit und sorgt dafür, dass die Gäste einen ersten Hauch von Sommer erleben. Unweit des Kaiserin-Augusta-Denkmals in den gleichnamigen Anlagen laden Biergarnituren am Wegesrand und ein Couchbereich auf der Wiese zum Verweilen ein.

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