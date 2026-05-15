Sanierung am Rhein in Koblenz Augusta-Denkmal: Neuer Balkon kostet rund 250.000 Euro Doris Schneider 15.05.2026, 12:00 Uhr

i Die Baustelle in den Koblenzer Rheinanlagen wird bis gegen Ende des Jahres andauern - beim Augustafest Anfang Juni wird man also mit den Zäunen leben müssen. Kerstin Rahn

Der Zahn der Zeit kann auch aus Baumwurzeln bestehen: Der Balkon am Denkmal für Kaiserin Augusta in den Koblenzer Rheinanlagen und die nebenstehenden Platanen mit ihren starken Wurzeln streiten sich um den Platz. Nun greift die Stadt ein.

Beim Augustafest am ersten Juniwochenende wird diese Stelle noch Baustelle sein: Die Sanierungsarbeiten am sogenannten Balkon gegenüber dem Denkmal der Kaiserin Augusta in den Rheinanlagen in Koblenz haben begonnen.Der Balkon ist abgesackt, die Wurzeln der nahen Platanen drücken zudem die Steinstufen hoch.







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