Schon lange steht ein Bauzaun gegenüber des Koblenzer Kaiserin-Augusta-Denkmals und schirmt den Balkon ab. Denn der sackt ab, die Lage ist nicht ungefährlich. Jetzt beginnen die Sanierungsarbeiten.
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Die Bauarbeiten am Balkon in der Höhe des Augusta-Denkmals in den Koblenzer Rheinanlagen beginnen ab dem 12. Mai. „Zunächst wird ein Material- und Maschinenlager eingerichtet, anschließend starten die Rückbauarbeiten am bestehenden Balkon“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.