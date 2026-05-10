Koblenzer Rheinanlagen
Augusta-Denkmal: Die Arbeiten am Balkon gehen los
Ab dem 12. Mai wird damit begonnen, den historischen Balkon vor dem Koblenzer Kaiserin-Augusta-Denkmal zwei Meter in Richtung Rh
Ab dem 12. Mai wird damit begonnen, den historischen Balkon vor dem Koblenzer Kaiserin-Augusta-Denkmal zwei Meter in Richtung Rhein zu verschieben.
Stadt Koblenz/Verena Groß

Schon lange steht ein Bauzaun gegenüber des Koblenzer Kaiserin-Augusta-Denkmals und schirmt den Balkon ab. Denn der sackt ab, die Lage ist nicht ungefährlich. Jetzt beginnen die Sanierungsarbeiten.

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Die Bauarbeiten am Balkon in der Höhe des Augusta-Denkmals in den Koblenzer Rheinanlagen beginnen ab dem 12. Mai. „Zunächst wird ein Material- und Maschinenlager eingerichtet, anschließend starten die Rückbauarbeiten am bestehenden Balkon“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

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