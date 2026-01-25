Etliche Winzerfamilien entlang der Mosel kämpften vor 100 Jahren ums Überleben – unter anderem wegen einer enorm hohen Weinsteuer. Hilferufe nach Berlin verhallten. Erst als Proteste in Bernkastel eskalierten, reagierten die Abgeordneten.
Lesezeit 2 Minuten
Aufgebrachte Moselwinzer haben vor 100 Jahren das Bernkasteler Finanzamt gestürmt. Eine Protestversammlung im sonst eher beschaulichen Moselstädtchen eskalierte zur Revolte. Amtsräume wurden verwüstet, Akten und Bürogeräte flogen auf die Straße und wurden angezündet.