Vor 100 Jahren Aufgebrachte Mosel-Winzer stürmten Finanzamt Bernkastel Erwin Siebenborn 25.01.2026, 09:00 Uhr

i Am 25. Januar stürmten mehr als 1000 aufgebrachte Mosel-Winzer das Finanzamt in Bernkastel. Der Grund waren hohe Steuern, fatale Zollbestimmungen, Pfändungen und Versteigerungen. Es formierte sich massiver Widerstand. Mittelmosel-Museum Traben-Trabach

Etliche Winzerfamilien entlang der Mosel kämpften vor 100 Jahren ums Überleben – unter anderem wegen einer enorm hohen Weinsteuer. Hilferufe nach Berlin verhallten. Erst als Proteste in Bernkastel eskalierten, reagierten die Abgeordneten.

Aufgebrachte Moselwinzer haben vor 100 Jahren das Bernkasteler Finanzamt gestürmt. Eine Protestversammlung im sonst eher beschaulichen Moselstädtchen eskalierte zur Revolte. Amtsräume wurden verwüstet, Akten und Bürogeräte flogen auf die Straße und wurden angezündet.







