Gruppe aus Koblenz überrascht Aufführung ohne Drehbuch? Bühne frei fürs Improtheater Annika Wilhelm 29.04.2026, 16:10 Uhr

i Quatsch machen können sie, aber eben auch mehr als nur Comedy: Das Improtheater Koblenz (von links) besteht derzeit aus Katharina Hille, Thomas Busenkell und Thomas Geier. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Bühne frei für ... nunja, wofür denn eigentlich? Das weiß das Ensemble des Koblenzer Improtheaters oft auch erst Sekunden vor der Show. Denn bei ihnen bestimmt das Publikum, was genau sie eigentlich spielen sollen.

Sie haben keinen Text, kein großartiges Bühnenbild, und zu Beginn der Aufführung meist keine Ahnung, was sie und das Publikum an diesem Abend auf der Bühne erwartet. Das Improtheater Koblenz – das sind Katharina Hille (31), Thomas Busenkell (34) und Thomas Geier (29) – lebt vor allem von Spontanität, Kreativität und der Magie des Moments.







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