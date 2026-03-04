Autos werden abgeschleppt
Auffahrunfall: B42 in Ehrenbreitstein voll gesperrt
Ein Auffahrunfall sorgt am Mittwoch in Ehrenbreitstein für eine längere Sperrung der B42.
Ein Auffahrunfall sorgt am Mittwoch in Ehrenbreitstein für eine längere Sperrung der B42.
Albrecht Kahl

An einer Kreuzung in Ehrenbreitstein hat’s gekracht, die B42 ist am Mittwochnachmittag deshalb voll gesperrt.

Wegen eines Auffahrunfalls an der Kreuzung B42/Kolonnenweg in Koblenz-Ehrenbreitstein am Mittwochmittag ist die Bundesstraße voll gesperrt. Der Unfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr, mehrere Fahrzeuge waren beteiligt. Eine Person wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt, die Fahrzeuge sind derweil teils stark beschädigt.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBlaulicht

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren