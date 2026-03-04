Autos werden abgeschleppt Auffahrunfall: B42 in Ehrenbreitstein voll gesperrt 04.03.2026, 14:20 Uhr

i Ein Auffahrunfall sorgt am Mittwoch in Ehrenbreitstein für eine längere Sperrung der B42. Albrecht Kahl

An einer Kreuzung in Ehrenbreitstein hat’s gekracht, die B42 ist am Mittwochnachmittag deshalb voll gesperrt.

Wegen eines Auffahrunfalls an der Kreuzung B42/Kolonnenweg in Koblenz-Ehrenbreitstein am Mittwochmittag ist die Bundesstraße voll gesperrt. Der Unfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr, mehrere Fahrzeuge waren beteiligt. Eine Person wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt, die Fahrzeuge sind derweil teils stark beschädigt.







