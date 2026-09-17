Veranstaltungen in Koblenz Aufbau von Buden und Bühnen: Schängelmarkt startet bald Katrin Steinert 17.09.2026, 15:00 Uhr

i Auf den Koblenzer Plätzen – wie hier auf dem Jesuitenplatz – läuft seit Donnerstagmorgen der Aufbau für den Schängelmarkt. Katrin Steinert

Der Koblenzer Schängelmarkt wirft seine Schatten voraus. Der Aufbau ist am Donnerstag in vollem Gange. Von Freitag bis Sonntag werden wieder Tausende Besucher in der Innenstadt unterwegs sein. Hier gibt es Impressionen von den Vorboten.

Wer am Donnerstag durch die Koblenzer Innenstadt schlendert, muss hier und da bereits um Kühlwagen, Imbissanhänger und Bühnenmaterial herumgehen. Sie sind Vorboten des Schängelmarkts, der am Freitag, 18. September, startet. Seit den frühen Morgenstunden läuft auf dem Jesuitenplatz, an der Liebfrauenkirche und Am Plan der Aufbau, sagt Citymanagerin Christiane Walther-Oeckel auf Anfrage der Redaktion.







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