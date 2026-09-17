Der Koblenzer Schängelmarkt wirft seine Schatten voraus. Der Aufbau ist am Donnerstag in vollem Gange. Von Freitag bis Sonntag werden wieder Tausende Besucher in der Innenstadt unterwegs sein. Hier gibt es Impressionen von den Vorboten.
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Wer am Donnerstag durch die Koblenzer Innenstadt schlendert, muss hier und da bereits um Kühlwagen, Imbissanhänger und Bühnenmaterial herumgehen. Sie sind Vorboten des Schängelmarkts, der am Freitag, 18. September, startet.Seit den frühen Morgenstunden läuft auf dem Jesuitenplatz, an der Liebfrauenkirche und Am Plan der Aufbau, sagt Citymanagerin Christiane Walther-Oeckel auf Anfrage der Redaktion.