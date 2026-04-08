Kampfmittel-Experten auf Mosel Aufatmen in Koblenz: Die Bombe ist entschärft Matthias Kolk

Doris Schneider 08.04.2026, 10:20 Uhr

i Der Kampfmittelräumdienst verstaut die Bombe, die am 2. April im Rhein in Koblenz gefunden wurde. Doris Schneider

Von der Weltkriegsbombe, die bei Baggerarbeiten an der Pfaffendorfer Brücke gefunden worden ist, geht keine Gefahr mehr aus: Die Männer vom Kampfmittelräumdienst haben sie am Mittwochmorgen entschärft. Die ersten Infos.

Punkt 10.11 Uhr kommt die Entwarnung: Die Bombe, die auf einem Schiff auf der Mosel Höhe Lay gelagert wurde, ist entschärft. Gefunden worden war sie bei Baggerarbeiten an der Pfaffendorfer Brücke am Donnerstag, 2. April.Und es ist bei Weitem nicht die erste und mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht die letzte Bombe, die aus dem Koblenzer Boden bei Bauarbeiten ans Tageslicht kommt.







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