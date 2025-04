Die Bundesgartenschau 2011 hat in Koblenz bis heute tiefe, aber vor allem schöne Spuren hinterlassen, zum Beispiel durch Grünanlagen, Blumenbeete oder auch die Seilbahn. Das Buga-Erbe wird jedes Jahr aufs Neue in vielen Kulturevents erlebbar gemacht. Unter der Veranstaltungsreihe „Koblenzer Gartenkultur“ sind für 2025 zahlreiche Open-Air-Veranstaltungen von April bis Oktober geplant. Ein Blick auf das, worauf sich Koblenzerinnen und Koblenzer freuen können.

1Die Saisoneröffnung: Der offizielle Auftakt in die Koblenzer Gartenkultur wird am 27. April bei der großen Saisoneröffnung gefeiert. Genussmarkt, Gartenmarkt und Pflanzentauschbörse locken Besucher bei hoffentlich bestem Frühlingswetter auf die Wiesen hinter dem Deutschen Eck. An der Saisoneröffnung beteiligen sich alle Partner der Koblenzer Gartenkultur, dazu gehören der städtische Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen, das Kulturamt, die Koblenz-Touristik, die Buga-Freunde, die Seilbahn und die Generaldirektion Kulturelles Erbe. In den vergangenen Jahren fand die Saisoneröffnung immer auf den Wiesen vor dem Koblenzer Schloss statt. Da dieses jedoch bald saniert wird, habe man sich für einen Ortswechsel entschieden, erklärte Andreas Drechsler, Leiter des Eigenbetriebs Grünflächen, bei der offiziellen Vorstellung des Programms der Gartenkultur.

i Bei einem Pressetreffen stellten die Partner der Koblenzer Gartenkultur die zahlreichen geplanten Veranstaltungen der aktuellen Saison vor. Matthias Kolk

2Das Weinfestival: Bereits zum vierten Mal wird das Koblenzer Weinfestival mit ganz verschiedenen Formaten an ganz unterschiedlichen Orten gefeiert. Höhepunkt ist sicher das Electronic Wine am Deutschen Eck am 13. und 14. Juni. Das Event, bei dem mit regionalen Weinen in der Hand zu Elektromusik getanzt wird, ist mittlerweile eine feste Größe im Koblenzer Eventkalender. Tickets gibt es für dieses Jahr kaum noch welche.

Beliebt ist auch das After-Work-Event Blaue Stunde vor der Rhein-Mosel-Halle. Das wird am 18./19. Juni sowie am 10./11. Juli stattfinden. Zum Weinfestival gehören zudem das Augusta-Fest (30. Mai bis 1. Juni) und diverse Weinproben. Koblenz-Touristik-Geschäftsführer Claus Hoffmann kündigte gegenüber unserer Redaktion an: Erstmals wird es alle ausgewählten Festivalweine das ganze Festival über an der Uferbar an den Schlossstufen geben.

3Die Kulturstufen: Einen richtigen Volltreffer landeten das Kulturamt und die Koblenz-Touristik mit den Kulturstufen. „Im letzten Jahr kamen an manchen Abenden bis zu 600 Leute zu den Konzerten“, sagt Kulturdezernent Ingo Schneider. Kaum verwunderlich also, dass die Konzertreihe wieder fester Bestandteil der Koblenzer Gartenkultur ist. Vom 25. Juni bis zum 27. August werden wieder jeden Mittwoch um 19 Uhr Konzerte an die Schlossstufen am Rhein-Ufer locken.

Der Eintritt ist frei. Und trotz bundesweiter Anfragen von Künstlern, die dort auftreten wollen, halte man daran fest, regionalen Musikern eine Bühne zu bieten, sagt Schneider. Etwas modifiziert hat man dagegen das Konzept der Lesungsreihe. Bei „Ein Buch, ein Ort“ wird es drei Lesungen – unter anderem mit Gartenprofi Heike Boomgarden – an drei Orten geben: am Schloss Stolzenfels, am Ludwigmuseum und am Moselbad. Das Kulturamt organisiert auch die Fête de la Musique am 21. Juni auf den Plätzen in der Innenstadt.

4 Die Formate der Buga-Freunde: Mit großem Einsatz erhalten die Buga-Freunde in Koblenz seit Jahren das Erbe der Bundesgartenschau 2011 aufrecht. Etablierte Formate sind etwa der Familientag am Werk Bleidenberg, der am 11. Mai gefeiert wird. Auf Kinder und ihre Eltern warten ein buntes Bühnenprogramm, Kinderschminken, Zaubershows, Zootiere und jede Menge Spiele. Das Kult-Picknick „Diner en Blanc“, bei dem alle weiß gekleidet kommen, wird am 19. Juni in den Kaiserin-Augusta-Anlagen und nicht an der langen Tafel am Schloss stattfinden – der Grund ist auch hier die Schlosssanierung. Den Staudentag mit großer Pflanzentauschbörse veranstalten die Buga-Freunde dieses Jahr am 29. Juni im Festungspark Ehrenbreitstein.

5Feste auf der Festung: Die Festung Ehrenbreitstein wird gleich mehrfach Veranstaltungsort der Koblenzer Gartenkultur sein. Schon am 13. April steht im Kulturzentrum der Festungsfrühling an. Vom 9. bis zum 11. Mai wartet die Gartenmesse „Landpartie“ auf. Es folgen die Historienspiele (29. Mai bis 1. Juni), das Weltmusikfestival „Horizonte“ (18. bis 20. Juli) oder auch die Gauklerfestung (25. bis 27. Juli).

i Die Seilbahn ist aus Koblenz nicht mehr wegzudenken – und natürlich spielt sie auch beim Programm der Gartenkultur eine wichtige Rolle. Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

6Kostenlos Seilbahn fahren für Kinder: Seilbahnfahren lohnt sich für Familien am 15. Oktober besonders. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren gondeln an diesem Tag kostenlos, zudem können Tickets für die Seilbahn nicht nur einmal genutzt werden, sondern so oft man will. An der Bergstation der Seilbahn wird es ein buntes Familienprogramm geben.

Weitere Veranstaltungen der Koblenzer Gartenkultur sind etwa einige Konzerte bei „Musik im Paradiesgarten“, Wasserspaß am Eck (20. Juli), das Sommerfest mit „Rhein in Flammen“ (8. Bis 10. August) oder zum Abschluss das Drachenfest am 26. Oktober. Dass das Erbe der Buga 2011 auch 14 Jahre später noch durch Veranstaltungen aktiv am Leben erhalten wird, sieht Oberbürgermeister David Langner als großes Pfund für die Stadt an. Bei der Vorstellung der Events war er sich sicher: „Wir werden den Bürgerinnen und Bürgern ein tolles Programm bieten.“