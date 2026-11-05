Bühnenstück mit Bruno Lehan Auf Vallendarer Bühne gibt es Haltungswechsel Annika Wilhelm 05.11.2026, 18:00 Uhr

i Der Solodarsteller Bruno Lehan bei einer Probe zum Bühnenstück Haltungswechsel. Stefan Müller

Ein neues Bühnenstück präsentiert die Vallendarer Initiative Haltung. Dabei geht es um echte Haltung – und was diese in Zeiten wie diesen bedeutet.

Die Vallendarer Initiative Haltung präsentiert ihr neues Bühnenstück „Haltungswechsel – Wenn Haltung auf der Kippe steht“ am Montag, 9. November. Dabei geht es um aktuelle Themen: Passt man sich dem Zeitgeist an, um nicht aufzufallen? Oder erfordert echte Haltung, Überzeugungen auch dann treu zu bleiben, wenn es unbequem wird, wenn persönlicher Einsatz gefordert ist?







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