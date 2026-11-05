Bühnenstück mit Bruno Lehan
Auf Vallendarer Bühne gibt es Haltungswechsel 
Der Solodarsteller Bruno Lehan bei einer Probe zum Bühnenstück Haltungswechsel.
Der Solodarsteller Bruno Lehan bei einer Probe zum Bühnenstück Haltungswechsel.
Stefan Müller

Ein neues Bühnenstück präsentiert die Vallendarer Initiative Haltung. Dabei geht es um echte Haltung – und was diese in Zeiten wie diesen bedeutet.

Lesezeit 1 Minute
Die Vallendarer Initiative Haltung präsentiert ihr neues Bühnenstück „Haltungswechsel – Wenn Haltung auf der Kippe steht“ am Montag, 9. November. Dabei geht es um aktuelle Themen: Passt man sich dem Zeitgeist an, um nicht aufzufallen? Oder erfordert echte Haltung, Überzeugungen auch dann treu zu bleiben, wenn es unbequem wird, wenn persönlicher Einsatz gefordert ist?
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