Wer schaukelt, rutscht und wippt am meisten? In Koblenz haben rund 100 Kita-Kinder jetzt einen neuen Spielplatz-Wettbewerb getestet – und waren begeistert.
Computer aus und weg vom Fernseher – Kinder sollen sich bewegen! Mit dieser Einstellung steht Birgit Steinebach mit Sicherheit nicht alleine da. Um die Motivation von Kitas, Grund- und Förderschulen zu steigern, noch mehr Zeit für Bewegung zu investieren, hat die Koblenzer Bewegungsmanagerin für die landesweite Initiative „Land in Bewegung“ einen Spielplatz-Wettbewerb entwickelt.