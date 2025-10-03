Spielplätze in Koblenz Auf Rutsche, Wippe und Schaukel fertig los Alexander Thieme-Garmann 03.10.2025, 19:00 Uhr

i Auf zur Spielplatz-Challenge in Koblenz in der Südlichen Vorstadt: Die Kita-Kinder kommen spielend über den Parcours. Alexander Thieme-Garmann

Wer schaukelt, rutscht und wippt am meisten? In Koblenz haben rund 100 Kita-Kinder jetzt einen neuen Spielplatz-Wettbewerb getestet – und waren begeistert.

Computer aus und weg vom Fernseher – Kinder sollen sich bewegen! Mit dieser Einstellung steht Birgit Steinebach mit Sicherheit nicht alleine da. Um die Motivation von Kitas, Grund- und Förderschulen zu steigern, noch mehr Zeit für Bewegung zu investieren, hat die Koblenzer Bewegungsmanagerin für die landesweite Initiative „Land in Bewegung“ einen Spielplatz-Wettbewerb entwickelt.







