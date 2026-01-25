Roter Teppich in Koblenz Auf Peter Maffay haben die Fans gern gewartet Doris Schneider 25.01.2026, 18:02 Uhr

i Lange haben die Fans auf ihn gewartet: Als Peter Maffay zum Görreshaus kommt, herrscht fast schon feierliche Stille, alle hören ihm zu. Und er erfüllt auch Wünsche nach Autogrammen und Selfies. Alexej Zepik

Zum Teil viele Stunden warteten Fans am roten Teppich auf ihre Idole – und fuhren danach glücklich wieder nach Hause. Zur Preisverleihung des Goldenen Deutschen Ecks waren Peter Maffay, Julius Weckauf und Guido Maria Kretschmer in Koblenz.

Das passiert Ministerpräsident Alexander Schweitzer vermutlich nicht allzu oft: „Ach, isser nicht“, raunt es durch die Menge, als Schweitzer an der Einfahrt zum Görreshaus aus der schwarzen Limousine mit den verdunkelten Fenstern aussteigt. „Es ist nur der Ministerpräsident“, sagt eine Frau erläuternd zu ihrer Freundin, kichert dann und sagt, „oje, das habe ich nicht böse gemeint“.







