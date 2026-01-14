Koblenzer in U-Haft Auf frischer Tat: Polizei nimmt Brandstifter fest Jan Lindner 14.01.2026, 15:11 Uhr

i Die Polizei hat im Koblenzer Stadtteil Neuendorf einen Brandstifter festgenommen. Friso Gentsch/dpa. picture alliance/dpa

Ein junger Mann zündete an einem Abend im Koblenzer Stadtteil Neuendorf mehrfach Altpapier an. Dann wurde er von der Polizei auf frischer Tat ertappt. In der Vergangenheit hatte er schon mehrere Feuer gelegt und sitzt deshalb nun in U-Haft.

Im Koblenzer Stadtteil Neuendorf wurde am Dienstag das Altpapier abgeholt. Deshalb hatten die Menschen dort am Abend zuvor ihre Papiertonnen rausgestellt. In dreien davon zündete ein 27-Jähriger Altpapier an, wurde dann aber von der Polizei erwischt.Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der Täter zunächst in der Straße Am Ufer Altpapier in einer der Tonnen angesteckt.







