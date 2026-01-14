Ein junger Mann zündete an einem Abend im Koblenzer Stadtteil Neuendorf mehrfach Altpapier an. Dann wurde er von der Polizei auf frischer Tat ertappt. In der Vergangenheit hatte er schon mehrere Feuer gelegt und sitzt deshalb nun in U-Haft.
Lesezeit 1 Minute
Im Koblenzer Stadtteil Neuendorf wurde am Dienstag das Altpapier abgeholt. Deshalb hatten die Menschen dort am Abend zuvor ihre Papiertonnen rausgestellt. In dreien davon zündete ein 27-Jähriger Altpapier an, wurde dann aber von der Polizei erwischt.Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der Täter zunächst in der Straße Am Ufer Altpapier in einer der Tonnen angesteckt.