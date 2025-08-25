Ein Trio der etwas anderen Art hat beim Mosel Musikfestival in Hatzenport begeistert: Stefan Wilkening trug aus einer Novelle die Geschichte der Gitarre vor, das Gitarren-Duo Gruber & Maklar lieferte dazu den passenden Sound.

Eine Geschichte über Musik kann nie vollständig sein. Zu viele Spielarten, zu viele Instrumente gibt es, ein eigener Kosmos. Aber: Bedeutende Wegmarken lassen sich ausmachen und erklären. Eine literarisch-musikalische Reise haben Stefan Wilkening, Christian Gruber und Peter Maklar in Hatzenport unternommen. In ihrem Fokus: die Gitarre. Eine Reise, die bei jeder Etappe mehr Reiz entfaltet und die Hörer in den Bann zieht.

Stefan Wilkening ist ein Hatzenporter Jung. Sogleich hat der Schauspieler und Sprecher mit einer sympathischen Ansprache den Saal Pauly-Rath für sich vereinnahmt. Mit einer Geschichte von Érik Orsenna und Thierry Arnoult, in der er als Sprecher nicht nur in verschiedene Rollen schlüpft, sondern die einfach traumhaft klingt. Und die in mehreren Realitätsebenen spielt: Eines Tages erbt ein junger Mann eine Gitarre – die Krux: Er kann sie nicht spielen. Als er sie an den Gitarrenbauer zurückgeben will, lehnt dieser ab. Lieber solle der musikalisch Unerfahrene eine Erfahrung der besonderen Art auf sich nehmen. Er möge die Gitarre, rät der Alte, nachts neben sich legen, jene werde ihn durch Träume tragen. „Dieses Schiff ist eines ohne Takellage, dieses Schiff braucht keine Segel, nicht der Wind trägt es weiter, sondern die Musik“, lässt Wilkening den Alten vernehmen. Und der Junge solle ferner Unterricht nehmen.

„Kuba ist die Arche Noah der Melodien und der Rhythmen.“

Stefan Wilkening trägt aus der Novelle „Eine Geschichte der Welt in neun Gitarren“ vor.

Was sich vor dem geistigen Auge nicht nur in einer Nacht auftut, ist eine Traumreise in die Epochen. Bei den Ägyptern nimmt der Pharao einen „eigenartigen Kasten“ mit Schallloch ins Visier, der Töne von sich gibt. Stefan Wilkening lässt den Pharao in einen Dialog mit seinem Ratgeber eintreten: „Wieso braucht es die Musik?“ Es heiße, Musik stille Sehnsucht. Durchaus auch unter den Zuhörern: In die szenische Lesung mischen die beiden Gitarren-Virtuosen Christian Gruber und Peter Maklar – sie musizieren seit 30 Jahren in der ganzen Welt – mit ihren Akustikgitarren zunächst sanfte Klänge. Die Stücke sind selbst geschrieben (Gruber: „Kithariana“) und auch aus dem gesamten europäischen Raum übernommen.

In der zweiten Nacht findet sich der Novize auf einem Konquistadoren-Schiff in Richtung Südamerika wieder. Aus einem schwarzen Koffer geborgen, erklingen erstmals Gitarrenklänge in Peru – die energische Musik trifft auf Unverständnis bei den Einheimischen. Die beiden Gitarren ergänzen sich sehr harmonisch, es klingt fast kastilisch, wenn Gruber und Maklar zu parallelen Läufen ansetzen. Doch zurück in Spanien weigert sich der vom Tod gezeichnete Juan Amat, das Zeitliche zu segnen. Er streichelt die Gitarre und verschiebt die Todesstunde. Der Inquistador erkennt etwas Teuflisches daran und glaubt, dass beide mit dem Teufel im Bunde seien. Erst beim Septakkord habe Amat seine Seele ausgehaucht, verrät Stefan Wilkening.

i Ausverkauft: Beim Auftritt in Hatzenport waren alle Plätze belegt. Rico Rossival

Schräge Sachen erlebt der junge Gitarrenliebhaber am Hof zu Versailles – so, dass ultrafeine Gesichtstücher für merkwürdige Gelegenheiten missbraucht werden. Ludwig XIV. – ihm leiht Wilkening eine herrlich näselnd-nuschelnde Stimme – will partout Gitarrenkönig werden. Gefehlt: Mit seinen „königlichen Wurstfingern“ erreicht er nur, dass der spanische Gitarrenlehrer sein diebisches Vergnügen hat. Gruber und Maklar untermalen dies mit zwei schönen Menuetten.

Nach der Pause bleibt es staatstragend, mit mehr als einem Schuss Ironie. Mit der Marseillaise wird er eingeleitet, von Frankreich aus zieht es die Gitarre nach Afrika. Auf der Insel der Tränen erkennt sie das Leid von schwarzen Afrikanern, die versklavt werden. In den Südstaaten angekommen, ist ihnen jegliche Musik mit Trommeln und Flöte bei Todesstrafe verboten – die Sklavenhalter argwöhnen, dass sie damit geheime Botschaften transportieren. Der Blues schafft Raum für Emotionen – Stefan Anklar bringt das musikalische Klagelied mit einer mit Bottleneck gespielten Gitarre zu Gehör. Aus langsamem wird schnell vorgetragener Blues: Das Publikum geht begeistert mit und klatscht.

i Stefan Wilkening hat ein Heimspiel und genießt es sichtlich. Rico Rossival

Die Gitarre zieht es ins Europa der 1920er-Jahre zurück, wo Django Reinhardt Paris mit seiner Gypsy-Musik verzaubert. Als eine schwere Brandwunde Ringfinger und kleinen Finger an der linken Hand verstümmelt, geschieht etwas Seltsames: Reinhardt lernt, mit drei Fingern genauso schnell seine Gitarre zu bearbeiten. „Sie rasten über die Saiten, als würden sie von den Flammen verfolgt“, haucht Wilkening. Das sei zweifellos eine leidenschaftliche Verbindung zum Instrument gewesen.

Bei einer Hommage an die Glanzlichter der Gitarrenmusik darf einer nicht fehlen: Jimi Hendrix. Der Bluesrocker aus den 1960er-Jahren sei, so Wilkening, „ein Rebell von Kopf bis Fuß“ gewesen, sein Auftritt beim regenumtosten Festival in Woodstock ikonisch. Für ihn haben Gruber und Maklar ein Potpourri geschrieben, in dem die wichtigsten Songs des mit 27 Jahren verstorbenen Gitarrenstars erklingen. Sein Protest gegen den Vietnam-Krieg spiegelt sich in der verzerrt gespielten US-Nationalhymne, die Georg Maklar mit E-Gitarre und Wahwah-Pedal meisterlich und gewaltig laut vorträgt.

i Meisterliche Botschafter der hohen Gitarrenkunst: Christian Gruber und Georg Maklar. Rico Rossival

Leisere Töne schlägt der junge Gitarrist in der Novelle an – er will die nächtlichen Erfahrungen nehmen und sich mit Gitarristen treffen. Am besten mit denen aus Kuba. Denn Kuba sei, so trägt es Wilkening vor, „die Arche Noah der Melodie und der Rhythmen“. Dazu gibt es den bekanntesten Song des kubanischen Gitarristen Compay Segundo zu hören. Der Reigen der „Geschichte der Welt in neun Gitarren“ schließt sich – die 300 Zuhörer sind begeistert und applaudieren im Stehen. Und Stefan Wilkening? Der ist sichtlich gerührt, dass so viele an seiner Heimkehr der anderen Art teilhaben wollten. Immer wieder gern, ist aus dem Publikum zu hören.