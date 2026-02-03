Montag bis Samstag zwischen 10 und 19 Uhr gilt nun Tempo 30 auf der Industriestraße, der Hauptverkehrsader des Gewerbeparks Mülheim-Kärlich. Was mit der verworfenen Idee eines Fahrradschutzstreifens zu tun hat.
Auf der Industriestraße im Gewerbepark Mülheim-Kärlich herrscht seit einigen Tagen ein neues Tempolimit: 30 Kilometer pro Stunde ist an Werktagen zwischen 10 und 19 Uhr die Höchstgeschwindigkeit. Diese Begrenzung gilt nun vom Bauhaus, bis nach dem Rhein-Mosel-Einkaufszentrum.