Gewerbepark Mülheim-Kärlich
Auf der Industriestraße herrscht nun Tempo 30
Tempo 30 herrscht nun auf der Industriestraße in Mülheim-Kärlich – zumindest an Werktagen zwischen 10 und 19 Uhr.
Eva Hornauer

Montag bis Samstag zwischen 10 und 19 Uhr gilt nun Tempo 30 auf der Industriestraße, der Hauptverkehrsader des Gewerbeparks Mülheim-Kärlich. Was mit der verworfenen Idee eines Fahrradschutzstreifens zu tun hat. 

Auf der Industriestraße im Gewerbepark Mülheim-Kärlich herrscht seit einigen Tagen ein neues Tempolimit: 30 Kilometer pro Stunde ist an Werktagen zwischen 10 und 19 Uhr die Höchstgeschwindigkeit. Diese Begrenzung gilt nun vom Bauhaus, bis nach dem Rhein-Mosel-Einkaufszentrum.

