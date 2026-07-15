Mit der Sanierung der Hauptstraße in Bendorf, die gleichzeitig Bundesstraße ist, betritt man Neuland. Das Millionenprojekt soll wegweisenden Charakter haben. Ziel ist es, dass es Teil einer klimaangepassten Innenstadt werden wird.
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Erster symbolischer Spatenstich für den Ausbau der Hauptstraße in Bendorf: Zu diesem „lange erwarteten Termin“ begrüßte Bürgermeister Christoph Mohr (SPD) zahlreiche Gäste, darunter den Landtagsabgeordneten Peter Moskopp (CDU), Claudia Marbach-Mais vom Bundesverkehrsministerium, den Leiter des Landesbetriebs Mobilität Cochem-Koblenz, Bernd Cornely, die Beigeordneten, Ratsmitglieder und Vertreter der Verwaltung.