Sanierung in Bendorf Auf der Hauptstraße wird was Neues probiert Winfried Scholz 15.07.2026, 10:00 Uhr

i Am symbolischen Spatenstich waren aktiv dabei, von links: Planer Dirk Gastring, Erster Beigeordneter Peter Schneider, MdL Peter Moskopp, Bernd Cornely (LBM), Beigeordnete Zeynep Begen, Bürgermeister Christoph Mohr, Claudia Marbach-Mais (Bundesverkehrsministerium), Uwe Hahn (Stadt Bendorf Fachbereich Bauen) Winfried Scholz

Mit der Sanierung der Hauptstraße in Bendorf, die gleichzeitig Bundesstraße ist, betritt man Neuland. Das Millionenprojekt soll wegweisenden Charakter haben. Ziel ist es, dass es Teil einer klimaangepassten Innenstadt werden wird.

Erster symbolischer Spatenstich für den Ausbau der Hauptstraße in Bendorf: Zu diesem „lange erwarteten Termin“ begrüßte Bürgermeister Christoph Mohr (SPD) zahlreiche Gäste, darunter den Landtagsabgeordneten Peter Moskopp (CDU), Claudia Marbach-Mais vom Bundesverkehrsministerium, den Leiter des Landesbetriebs Mobilität Cochem-Koblenz, Bernd Cornely, die Beigeordneten, Ratsmitglieder und Vertreter der Verwaltung.







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