Kran und Gerüst zu sehen Auf der Festung Ehrenbreitstein wird gebaut Alexander Thieme-Garmann 03.07.2026, 13:15 Uhr

i Seit einigen Wochen finden auf der Festung Ehrenbreitstein Bauarbeiten am sogenannten Turm Ungenannt statt. Alexander Thieme-Garmann

Leser aus Koblenz fragen unsere Redaktion, was auf der Festung Ehrenbreitstein los ist. Sie sehen einen Kran und ein Baugerüst und möchten wissen, was das zu bedeuten hat. Wir haben herausgefunden, was los ist.

Seit einigen Wochen finden auf der Festung Ehrenbreitstein Bauarbeiten am sogenannten Turm Ungenannt statt. Auch Leser bemerkten den Kran und fragten unsere Redaktion, was dort los ist. Der Turm befindet sich auf der linken Seite nach Eintritt durch das Feldtor von Nordosten aus.







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