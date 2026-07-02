Kran und Gerüst sind zu sehen
Auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz wird gebaut
Seit einigen Wochen finden auf der Festung Ehrenbreitstein Bauarbeiten am sogenannten Turm Ungenannt statt.
Seit einigen Wochen finden auf der Festung Ehrenbreitstein Bauarbeiten am sogenannten Turm Ungenannt statt.
Alexander Thieme-Garmann

Leser aus Koblenz fragen unsere Redaktion, was auf der Festung Ehrenbreitstein los ist. Sie sehen einen Kran und ein Baugerüst und möchten wissen, was das zu bedeuten hat. Wir haben herausgefunden, was los ist.

Lesezeit 2 Minuten
Seit einigen Wochen finden auf der Festung Ehrenbreitstein Bauarbeiten am sogenannten Turm Ungenannt statt. Auch Leser bemerkten den Kran und fragten unsere Redaktion, was dort los ist. Der Turm befindet sich auf der linken Seite nach Eintritt durch das Feldtor von Nordosten aus.

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