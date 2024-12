Musical in Mülheim-Kärlich Auf der ewigen Suche nach Familie und Geborgenheit Johannes Kirsch 12.12.2024, 12:00 Uhr

i Wegen Armut, Hunger und Einsamkeit floh Oliver Twist (Vincent Ruf) aus seiner Heimat nach London. Doch auch dort fand er nicht auf Anhieb Zuneigung und Geborgenheit. Im Gegenteil: Durch eine Diebesbande um Dodger (links; Romina Adams) und Fagin (rechts; Lisa von Ehr) rutschte er in die Szene der Kriminellen. Johannes Kirsch

Mülheimer Märchenspieler führen in diesem Jahr das Familienmusical „Oliver Twist“ auf – Was man vom Theater fürs echte Leben lernen kann

Kurz nach der Geburt die eigene Mutter verloren, aufgewachsen in einem Waisenhaus in einer öden Kleinstadt, nach der nervenaufreibenden Flucht in die Fänge von Gaunern und Banditen geraten. Dieses herzzerreißende Schicksal eines kleinen Knaben ist gottlob nur Fiktion – jedenfalls wenn die Mülheimer Märchenspieler das Familienmusical „Oliver Twist“ auf der Bühne zum Besten geben werden.

