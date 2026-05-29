Verkehrsversuch in Koblenz Auf der Balduinbrücke haben bald die Radfahrer Vorfahrt Doris Schneider 29.05.2026, 14:40 Uhr

i So sieht es im Moment aus auf der Koblenzer Balduinbrücke. Im Herbst soll ein Verkehrsversuch beginnen. Ingo Beller

Wer die Balduinbrücke zwischen der Koblenzer Altstadt und Lützel mit Auto oder Bus nutzt, muss künftig ein wenig mehr Zeit einplanen. Denn ab Herbst wird hier ein Verkehrsversuch gestartet: Radler fahren dann auf der Fahrbahn und geben das Tempo vor.

Wie gefährlich die Verkehrssituation auf der Koblenzer Balduinbrücke ist, das scheint im Auge des Betrachters zu liegen. Während manche Stadtratsmitglieder finden, es sei alles bestens, wie es ist, sprechen andere von gefährlichen Situationen vor allem für Radfahrer und zu engen Verhältnissen für Fußgänger.







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