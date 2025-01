Behinderungen im Berufsverkehr Auf der B9 in Koblenz ging es nur stockend vorwärts 10.01.2025, 09:19 Uhr

i Immer wieder anhalten: Im Schneckentempo ging es auf der B9 in Koblenz voran. Marijan Murat. picture alliance/dpa

Dicke Schneeflocken fielen am Freitagmorgen vom Himmel, und Autofahrer, die auf der Bundesstraße 9 in Koblenz unterwegs waren, hatten ungewollt Zeit, dem Treiben zuzuschauen.

Autofahrer, die am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der B9 unterwegs waren, mussten sich in Geduld üben. Wer aus Richtung Südbrücke kommend in Richtung Europabrücke fuhr, kam nur im Schneckentempo vorwärts, musste immer wieder anhalten. Die Blechlawine staute sich auf der Bundesstraße bis weit hinter den Bahnhof zurück.

