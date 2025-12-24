Vier Frauen schmücken den Wald Auf dem Weihnachtsweg in Arzheim gibt es viel zu sehen Matthias Kolk 24.12.2025, 10:00 Uhr

i Marlene Jackmuth geht in der Adventszeit regelmäßig im Arzheimer Wald spazieren. Dort richtet die 89-Jährige zusammen mit Freundinnen jedes Jahr einen Weihnachtsweg her. Matthias Kolk

Weihnachten, die Zeit der Besinnung? Vielleicht kann dabei ja ein Spaziergang durch den Arzheimer Wald in Koblenz helfen. Vier Frauen gestalten hier einen Weihnachtsweg – mit allem, was der Wald und die Menschen aus dem Stadtteil so hergeben.

Hier sitzt ein Engel auf Moos und guckt verträumt in den Wald, da bringen die drei Weisen aus dem Morgenland Geschenke vorbei, anderswo winkt einem ein gut gelaunter Nikolaus zu: Wer in der Weihnachtszeit durch den Arzheimer Wald spaziert, kommt an vielen Baumstümpfen vorbei, die gut als kleine Bühnen taugen, auf denen weihnachtliche Motive platziert sind.







