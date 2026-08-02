Schädlinge in Koblenz
Auf dem Spielplatz in der Goldgrube spielen auch Ratten
Vermutlich kommen die Ratten aus der Kanalisation oder sie leben im angrenzenden Grünstreifen. Anwohner beobachten, dass sogar t
Vermutlich kommen die Ratten aus der Kanalisation oder sie leben im angrenzenden Grünstreifen. Anwohner beobachten, dass sogar tagsüber hier Nager unterwegs sind, vermutlich angezogen von den Essensresten, die Jugendliche hinterlassen.
Doris Schneider

Wenn man mal darauf achtet, dann findet man auch Hinweise: Hier ein Loch unter einem Baum, hier ein Rascheln im Dickicht. In der Koblenzer Goldgrube tummeln sich nicht nur Kinder auf dem Spielplatz, sondern auch Ratten.

Lesezeit 2 Minuten
Nicht nur auf der Koblenzer Karthause sind Ratten unterwegs. Die Nager tummeln sich auch in anderen Stadtteilen, berichten Anwohner. Und auch auf dem Spielplatz in der Goldgrube, in den privaten Gärten und am angrenzenden Penny-Markt und Hoefer-Café, gibt es viele Ratten, berichten Anwohner aus dem Koblenzer Stadtteil.
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