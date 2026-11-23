Schöne Vorweihnachtszeit Auf dem Koblenzer Oberwerth ziehen wieder Wichtel ein Doris Schneider 23.11.2026, 06:30 Uhr

i Dieses Wichtelhäuschen hat Anna Yevstiforova gebaut. Christina Runkel

Für viele Menschen ist die Vorweihnachtszeit gar nicht so besinnlich, wie sie es sich wünschen, sondern oft stressig. Ein Spaziergang im Wichtelwald auf dem Koblenzer Oberwerth kann da ein schöner, ruhiger Gegenpol sein. Wann es losgeht.

Vor allem in der Dämmerung ist es magisch: Wenn Familien sich – bewaffnet mit Taschenlampen – auf den Weg in den Wichtelwald auf dem Koblenzer Oberwerth machen, gibt es an 65 Stationen jede Menge zu schauen. Schülerinnen und Schüler der Oberstufenklasse der Hildegard-von-Bingen-Schule haben wie im Vorjahr wieder kleine Häuschen gebaut, liebevoll geschmückt und mit Geschichten versehen.







Artikel teilen

Artikel teilen