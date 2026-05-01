Neue Blütenkönigin ernannt
Auf dem Blütenfest tanzt Güls immer weiter in den Mai
Schon zum Start erwies sich das Gülser Blütenfest am Donnerstag als Publikumsmagnet.
Schon zum Start erwies sich das Gülser Blütenfest am Donnerstag als Publikumsmagnet.
Erwin Siebenborn

Was wäre der Mai im Koblenzer Moselstadtteil Güls ohne das Blütenfest? Nach dem erfolgreichen Auftakt am Donnerstag wird noch bis Sonntag weiter gefeiert. Natürlich auch mit der neuen Blütenkönigin.

Lesezeit 1 Minute
Petrus muss ein Gülser sein. Denn das Traumwetter beim Start des traditionellen Blütenfests lässt kaum einen anderen Schluss zu. Der historische Dorfplatz „erblühte“ zur Festmeile und unzählige Besucher feierten bei bester Laune den Frühling, die frisch gekürten Blüten- und Weinmajestäten und den hochkarätigen Wein der Gülser Blütenfestwinzer.

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