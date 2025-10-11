Die Preise und damit auch die generellen Kosten steigen – davon ist auch das Tierheim Andernach betroffen und bat deswegen darum, die Fundtierpauschale zu erhöhen. Im Verbandsgemeinderat Weißenthurm wurde nun darüber abgestimmt.
Mehr Geld fürs Tierheim Andernach? Mit dieser Frage hat sich zuletzt der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm beschäftigt, aber auch der VG-Rat Pellenz sowie der Stadtrat Andernach stimmten über die Erhöhung der sogenannten Fundtierpauschale ab.Die Kosten sind im Tierheim Andernach gestiegen – für Gehälter der Mitarbeiter, für den Tierarzt, fürs Heizen.