Kostensteigerung im Tierschutz Auch VG Weißenthurm stimmt für höhere Fundtierpauschale 11.10.2025, 07:00 Uhr

i Die Versorgung und Unterbringung von Fundtieren ist eine kommunale Pflichtaufgabe. Für die Verbandsgemeinden Pellenz und Weißenthurm sowie die Stadt Andernach kümmert sich das Tierheim Andernach um Fundtiere – und erhält dafür ein Entgeld. Da auch die Kosten im Tierschutz gestiegen sind, befassten sich die Räte nun mit einer Erhöhung dieser Fundtierpauschale. (Symbolbild) Martin Schutt/dpa. picture alliance/dpa

Die Preise und damit auch die generellen Kosten steigen – davon ist auch das Tierheim Andernach betroffen und bat deswegen darum, die Fundtierpauschale zu erhöhen. Im Verbandsgemeinderat Weißenthurm wurde nun darüber abgestimmt.

Mehr Geld fürs Tierheim Andernach? Mit dieser Frage hat sich zuletzt der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm beschäftigt, aber auch der VG-Rat Pellenz sowie der Stadtrat Andernach stimmten über die Erhöhung der sogenannten Fundtierpauschale ab.Die Kosten sind im Tierheim Andernach gestiegen – für Gehälter der Mitarbeiter, für den Tierarzt, fürs Heizen.







