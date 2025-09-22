Ob Möbel, Deko oder Kleidung - Waren aus zweiter Hand sind bei jüngeren Menschen beliebt. Wie sich dieser Trend auf Koblenzer Flohmärkten bemerkbar macht, beantworten die Veranstalter Nikolopolous und Koblenz-Touristik.
Gebrauchte Kleidung ist nicht erst seit dem Erfolg von Second-Hand-Läden und Vintage-Shops, wie dem MJ´s in der Koblenzer Altstadt, ein Geschäftsmodell. Auf Flohmärkten wird seit eh und je Ware aus zweiter Hand verkauft – von kitschigem Trödel über erschwingliche Klamotten bis hin zu wahren Schätzen locken die Schnäppchen immer wieder zahlreiche Besucher an.