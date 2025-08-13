In Koblenz lässt es sich hervorragend leben und arbeiten – viele wussten es schon immer. Das hat jetzt auch das Karriereportal LinkedIn erkannt. In einem Ranking landet Koblenz auf Platz eins, noch vor Düsseldorf, Ruhrgebiet, Freiburg und anderen.

Zwei Flüsse, eine schöne Altstadt, ein tolles Freizeitangebot, viel Grün: Koblenz hat seinen Einwohnern und Gästen seit jeher viel zu bieten. Aber auch die Vielseitigkeit, Innovationskraft und Stärke der Firmen vor Ort können sich sehen lassen. Das würdigt nun auch das Karriereportal LinkedIn und setzt Koblenz in einem Ranking aufstrebender Städte in Deutschland auf den Spitzenplatz. Nachgefragt bei Firmen, Uni und Hochschule, was ihnen an Koblenz gefällt und was sie vermissen.

Spannende Start-ups, etablierte Konzerne und erfolgreiche Mittelständler: Laut LinkedIn profitiert Koblenz von einer breit aufgestellten Wirtschaft. Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen würden zeigen, dass die Stadt vor allem in Sachen KI und Technologie vorangehe. Gleichzeitig profitierten Beschäftigte von günstigeren Lebenshaltungskosten: Koste der Quadratmeter in München 22,64 Euro Miete, seien es in Koblenz 11,90 Euro.

Koblenzer Topbranchen sind Fertigung, Dienstleistungen und Bildung

Als Topbranchen der Stadt nennt das Portal die Bereiche Fertigung, Dienstleistungen und Bildung. Wie Heilbronn und Düsseldorf baue Koblenz starke KI-Zentren auf. Toparbeitgeber seien die ZF Group, 1&1 und die Bomag GmbH. An dieser Stelle dürfte auffallen, dass LinkedIn den Radius etwas weiter gefasst hat: Schließlich ist der Telekommunikationsgigant 1&1 in Montabaur zu Hause und der Maschinenbauer Bomag in Boppard.

ZF indes hat einen größeren Standort in Koblenz, die Debeka ihre Hauptverwaltung, dazu gibt es hier bekanntlich eine Uni und eine Hochschule. Was also zeichnet Koblenz aus ihrer Sicht besonders aus? Mit welchen Standortfaktoren werben sie um Fachkräfte? Wo kann sich Koblenz noch verbessern, und was fehlt?

i Die Koblenzer Altstadt ist beliebt bei Einheimischen und Touristen. Matthias Kolk

1Das sagt die Debeka: Koblenz ist eine Stadt mit „hoher Lebensqualität, die Natur, Geschichte und Urbanität auf einzigartige Weise verbindet“, teilt eine Sprecherin mit. Für die Debeka als traditionsreiches Unternehmen mit Sitz in Koblenz sei die Stadt nicht nur Heimat, sondern auch ein „attraktiver Standort für Mitarbeitende“. Die Lage am Zusammenfluss von Rhein und Mosel, das Unesco-Welterbe Mittelrheintal und die Nähe zu Eifel, Hunsrück, Taunus und Westerwald würden Koblenz zu einem Ort machen, an dem sich „Arbeit und Freizeit ideal verbinden lassen“.

Die Stadt habe verschiedene (weiche) Standortfaktoren, mit denen man auch um Fachkräfte werben kann: Natur und Freizeit (zwischen Rhein und Mosel mit direktem Zugang zu Natur, Weinbergen und Wanderwegen); Bildung und Forschung: Uni und Hochschule Koblenz sicherten akademischen Nachwuchs; Kultur und Geschichte (historische Altstadt, Theater, Museen und Veranstaltungen wie Rhein in Flammen); Familienfreundlichkeit (gute Schulen, Kitas und Freizeitangebote für Kinder); Sicherheit und Lebensqualität (kompakte Kernstadt mit hoher Wohnqualität, wenig Großstadtstress und bezahlbarer Wohnraum); Verkehrsanbindung (zentrale Lage mit guter Anbindung an Ballungsräume wie Bonn, Köln oder Frankfurt).

i Koblenz ist auch beliebt für seine Kulturveranstaltungen wie das Horizonte-Weltmusikfestival. Mirco Klein

Verbesserungsbedarf sieht die Debeka im ÖPNV: Eine dichtere Taktung und bessere Anbindung der umliegenden Regionen würden die Attraktivität für Pendler erhöhen. Es brauche mehr Wohnraum, da der Wohnungsmarkt zum Teil etwas angespannt sei. Und: Koblenz könnte sich „noch stärker“ als Innovations- und Technologiestandort positionieren.

Nachholbedarf sieht die Debeka bei öffentlicher Mobilität und Nachhaltigkeit: „Im Vergleich zu Heidelberg oder Freiburg ist Koblenz noch nicht so konsequent auf nachhaltige Mobilitätskonzepte ausgerichtet – etwa durch flächendeckende Fahrradwege, E-Mobilitätsangebote oder autofreie Zonen.“ Ferner sei Koblenz historisch und landschaftlich geprägt. Es fehle ein „klar erkennbares, modernes Stadtprofil, das überregional wirkt – etwa durch ein markantes Innovationsviertel oder ein urbanes Kreativzentrum“. Dazu könne ein attraktiver Wochenmarkt zur Belebung der Innenstadt beitragen.

i Die Seilbahn in Koblenz gehört zu den beliebtesten Attraktionen in der Stadt. Alexej Zepik

2Das sagt die Hochschule: Koblenz vereint zentrale Lage und hohe Lebensqualität auf besondere Weise: Die Stadt liege im Herzen von Rheinland-Pfalz, profitiere von der Nähe zu NRW und Hessen und sei durch ihre schnelle Erreichbarkeit von Metropolen wie Köln, Bonn, Mainz oder Frankfurt hervorragend vernetzt. Gleichzeitig biete Koblenz ein „attraktives Lebensumfeld – mit einer einzigartigen Lage am Zusammenfluss von Rhein und Mosel sowie einem vielfältigen Kultur- und Freizeitangebot“. Für Studierende, Fachkräfte und Firmen entstünde so ein Umfeld, das Dynamik und Lebensqualität miteinander verbindet.

Auch wirtschaftlich zeige Koblenz große Stärke und Vielfalt: Neben innovativen Start-ups fänden sich hier erfolgreiche Mittelständler, Hidden Champions, große Unternehmen und der öffentliche Dienst als bedeutender Arbeitgeber. Besonders die Start-up-Szene habe sich in den vergangenen Jahren zu einem lebendigen Ökosystem entwickelt. Die enge Vernetzung von Wissenschaft, Wirtschaft und Unternehmertum mache Koblenz zu einem attraktiven Standort für alle, die Innovation und Unternehmergeist leben und gestalten wollen. Dank vergleichsweise erschwinglichem Wohnraum und kurzen Wegen sei Koblenz besonders für Studierende und junge Fachkräfte ein attraktiver Ort, um zu leben, zu lernen und die eigene Karriere aufzubauen.

„Die Sichtbarkeit von Koblenz als Hochschul- und Innovationsstandort kann noch stärker herausgestellt werden.“

Eine Sprecherin der Hochschule Koblenz

Allerdings: Die Sichtbarkeit von Koblenz als Hochschul- und Innovationsstandort könne „noch stärker herausgestellt werden“. Die Stadt habe beste Voraussetzungen, sich weiter als dynamischer Knotenpunkt für Technologie, Forschung und Start-ups zu positionieren, besonders in Zukunftsfeldern wie Künstlicher Intelligenz, Health Data, Hochleistungskeramik, Robotik und nachhaltiger Stadtentwicklung. Die Hochschule Koblenz arbeite bereits mit regionalen Partnern daran, diese Chancen zu nutzen: etwa mit praxisnahen Studiengängen wie Robotik und KI (Start Wintersemester 2025/26), Technoinformatik, Integrierter Orts- und Sozialraumentwicklung und anderen.

i Von Koblenz aus ist man schnell in den Moselweinbergen. Harald Tittel. dpa

3 Das sagt ZF Friedrichshafen: ZF sei mit dem Standort Koblenz der Stadt seit vielen Jahren eng verbunden. Mit rund 2200 Mitarbeitenden zähle ZF zu den größten Arbeitgebern der Region, teilt ein Sprecher mit. Der Standort sei zugleich ein „modernes Entwicklungszentrum und ein leistungsfähiges Produktionswerk. Wir entwickeln und fertigen in Koblenz sicherheitsrelevante Systeme wie Brems- und Fahrstabilitätslösungen sowie Fahrerassistenzsysteme.“

Koblenz biete schon durch seine einzigartige Lage an Rhein und Mosel eine hohe Lebensqualität und sei damit auch für Familien besonders interessant. Die Stadt verfüge über ein vielfältiges kulturelles Angebot sowie gute Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten. Positiv sei sicher auch die Nähe zu den Ballungsräumen Köln/Bonn und Rhein-Main.

„Des Weiteren empfinden sicher viele Einwohner die Verkehrssituation als tägliches Ärgernis.“

Ein Sprecher von ZF Friedrichshafen

Verbesserungsbedarf sieht ZF beim Wohnungsmarkt, der für Wohnungssuchende aus Koblenz und Zuziehende „sicher eine Herausforderung darstellt. Hier wäre auch aus Sicht der ansässigen Firmen ein deutlich breiteres Angebot wünschenswert. Des Weiteren empfinden sicher viele Einwohner die Verkehrssituation als tägliches Ärgernis.“

4Das sagt die Uni: Natürlich weiß auch die Uni um die Lage an zwei Flüssen, die Landschaft, um historische und kulturelle Vielfalt der Stadt: „Für uns als Universität ist Koblenz ein inspirierender Standort, der vielfältige Möglichkeiten zur Vernetzung mit Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft eröffnet.“ Die Stadt sei für die Uni neben der Lehrkräftebildung ein wichtiger Standort, etwa im Bereich Gesundheitswesen. Zudem sei Koblenz Heimat einer Uni, die stark mit regionalen Akteuren verbunden ist.

Die Stadt verfüge über eine hohe Lebensqualität mit einem vielfältigen Freizeit- und Kulturangebot sowie einer offenen und weltoffenen Gemeinschaft. Die Stadt biete ein „ausgewogenes Verhältnis zwischen urbanem Leben und naturnahen Erholungsräumen, was für viele Fachkräfte und Studierende ein wichtiger Anreiz ist“. Zudem zeigt Koblenz eine gute Infrastruktur und ein starkes Engagement in der Förderung von Bildung und Innovation, wie das Technologie-Zentrum Koblenz oder die Ansiedlung des DICE (Debeka Innovation Center) in direkter Nachbarschaft zur Universität.

i Der Wohnungsmarkt ist auch in Koblenz angespannt. Katrin Steinert

Verbesserungsbedarf sieht die Uni ebenfalls beim bezahlbaren Wohnraum, hier müsse die Stadt für Studierende und Fachkräfte weiter vorankommen. Auch die digitale Infrastruktur und der Ausbau nachhaltiger Mobilitätsangebote seien wichtige Themen, an denen „wir als Universität mit der Stadt und anderen Partnern aktiv arbeiten, um die Attraktivität des Standorts weiter zu steigern“.

Mit der Stadt will die Uni daran arbeiten, Koblenz noch profilierter als modernen und zukunftsorientierten Standort zu positionieren. „Universitätsstadt“ steht zwar auf den Ortseingangsschildern, aber die Studierenden „gehören noch nicht überall als fester und wichtiger Bestandteil des Stadtbildes und des Stadtgeschehens dazu, was aber unerlässlich für eine moderne und zukunftsorientierte Ausrichtung einer Stadt wäre“.

5Das sagt die Region56+: In der Regionalmarketinggesellschaft haben sich einige Unternehmen aus der Postleitzahlenregion 56 zusammengeschlossen, um für den Wirtschafts- und Bildungsstandort und die Region zu werben und sie weiterzuentwickeln, darunter auch der Mittelrhein-Verlag. Für Christian Schröder, Geschäftsführer von Region56+, ist der Spitzenplatz im LinkedIn-Ranking eine „starke Bestätigung dessen, was wir also im Postleitzahlengebiet 56 seit Jahren erleben: Unsere Region entwickelt sich beständig und kraftvoll zu einem echten Zukunftsstandort für Leben, Arbeiten und Bildung.“

Im Herzen Europas

Koblenz zeichnet seiner Meinung besonders aus, dass es „im Herzen Europas liegt, verkehrsgünstig zwischen Köln, Frankfurt und Luxemburg – und gleichzeitig eine hohe Lebensqualität durch die Lage an Rhein und Mosel bietet, kurze Wege, eine exzellente Infrastruktur und vielfältige Bildungsmöglichkeiten.“ Die Kombination aus urbanem Leben und naturnahen Umfeld sei gerade für Fach- und Führungskräfte sowie junge Familien ein zunehmend starkes Argument.

Neben der landschaftlichen Attraktivität punkte Koblenz mit „hoher Wohn- und Freizeitqualität, einer lebendigen Kulturszene, sicheren Quartieren und guter medizinischer Versorgung“. Auch das Vereinsleben, die kurzen Pendelzeiten und die hohe Identifikation der Menschen mit ihrer Region würden zu einem positiven Lebensgefühl beitragen.

„Auch das Nahverkehrsangebot im Umland muss weiter verbessert werden, um die Pendlerregion zukunftssicher aufzustellen.“

Christian Schröder

Die größten Herausforderungen für Koblenz sieht Schröder in der Digitalisierung der Verwaltung, in der Verfügbarkeit von bezahlbarem Wohnraum für junge Fachkräfte und in der Sichtbarkeit der Region auf bundesweiter Ebene: „Auch das Nahverkehrsangebot im Umland muss weiter verbessert werden, um die Pendlerregion zukunftssicher aufzustellen.“

Und das Defizit der Stadt? „﻿Koblenz könnte sich mutiger als Innovationsstandort positionieren“, meint Schröder. Etwa durch ein stärker sichtbares Start-up-Ökosystem oder Reallabore für nachhaltige Stadtentwicklung. Auch gezielte strategische Allianzen mit anderen Mittelzentren könnten helfen, die Region national noch stärker als Karrierestandort zu profilieren.

Das Ranking von LinkedIn

Das „ erste standortbasierte Ranking“ des Karriereportals LinkedIn stützt sich nach eigenen Angaben auf „exklusive LinkedIn-Daten, die das Wachstum von Neueinstellungen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und den Zuzug von Fachkräften in ganz Deutschland erfassen“. Die großen Metropolregionen um Hamburg, München und Berlin wurden bewusst außen vor gelassen. Schließlich ist deren besonders starke Entwicklung unstrittig. Im Fokus des Portals stehen die Städte und Regionen, die „weniger Aufmerksamkeit bekommen“. In den zehn gelisteten Städten und Regionen gebe es „neue ökonomische Möglichkeiten und innovative Technologien, die wiederum Fachkräfte anziehen und die Standorte attraktiver machen“. Nach Koblenz auf Platz eins folgen: Dresden, Freiburg, Metropolregion Rhein-Neckar, Bremen, Münster, Ruhrgebiet, Düsseldorf, Heilbronn und Karlsruhe.