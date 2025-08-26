Vom Industriekaufmann zum Modist im familiengeführten Hutfachgeschäft: Das ist die Geschichte von Klaus Kemen, der in seinem Hutladen in Bendorf nicht selten Prominenz ausstattet.

Vorsichtig streicht Klaus Kemen die Plastikverpackung von einem kleinen pinken Hut ab. Mit geübter Hand fährt über die Verzierungen – Schleifen, Blumen und Bänder – made in Bendorf. „Das ist ein Wiener Modell“, erklärt der 85-Jährige. Seine Erfahrung, die Präzision und die Liebe zum Detail lassen ahnen, dass er schon lange als Modist arbeitet.

i Das Wiener Modell ist nur eines von vielen, das Klaus Kemen in seinem Hutgeschäft anbietet. Maja Schmidt

Dabei begann seine Laufbahn ganz anders. Nach seiner Schulzeit beschloss er zunächst eine Lehre als Industriekaufmann zu machen und arbeitete schließlich in einer Wattefabrik. Der Bezug zu Hüten ist dabei gar nicht so entfernt, wie man denken könnte, denn die in der Fabrik hergestellte Watte bildet die Basis für die Herstellung von Hutfilzen. Trotzdem führte ihn sein Weg erst später in das Hutgeschäft seiner Mutter. Nach drei Jahren als Industriekaufmann entschied er sich nämlich dazu, in den öffentlichen Dienst einzutreten, und war rund 30 Jahre im regierungsnahen Beamtendienst tätig.

Hut-Kreationen Kemen: Eine Familientradition ﻿

Die Entscheidung den Hutladen zu übernehmen kam, als seine Mutter – eine „Putzmacherin“, wie Modistinnen früher genannt wurden – gesundheitlich nicht mehr in der Lage war, den von ihr 1936 gegründeten Hutladen weiterzuführen. Ab 1989 waren er und sein Bruder Hans Kemen dann offizielle Inhaber des Geschäfts, und seit 2009 führt Klaus Kemen die Familientradition alleine weiter.

Die Geschichte des kleinen Hutladens ist bemerkenswert, denn auch während des Zweiten Weltkrieges wurden Hüte nach dem Angriff auf Bendorf noch verkauft. 1953 erwarb die Familie Kemen schließlich das Grundstück, auf dem der Hutladen Hut-Kreationen Kemen noch heute steht. Der Name steht auf dem eisernen Hut, der an dem Haus in der Bendorfer Hauptstraße hängt und auf den kleinen Laden verweist.

i Der eiserne Hut ist an die englische Tradition angepasst und soll den Stil des Ladens unterstreichen. Maja Schmidt

Klein, aber fein ist hier das Motto, denn hinter den für Laien unscheinbar aussehenden Hüten verstecken sich große und edle Marken. Das ist wohl das Geheimnis, warum der Hutladen seit jeher in Bendorf besteht. Die vielen Leerstände in der Stadt machen dem 85-Jährigen keine Angst: „Ich komme eher um vor Arbeit“, erzählt Klaus Kemen lachend. Der Grund: Er ist nicht auf Laufkundschaft in Bendorf angewiesen, denn seine Kunden kommen aus der ganzen Welt zu ihm.

Hüte aus Bendorf gibt es in Asien, Europa und Afrika

Bei einer Reise nach Moskau lernte eine Familie mit einem Hutgeschäft in der russischen Hauptstadt kennen, die ihm anboten, seine Hüte dort zu präsentieren. Mittlerweile hat Klaus Kemen sogar Flyer auf Kyrillisch für seine russischen Kunden. Aber das ist nicht die einzige Hutpräsentation des Bendorfer Hutladens. Bei Johannesburg in Südafrika kann man auch Hüte mit dem Etikett von Kemen erwerben. Diese Hutpräsentation entstand durch einen ehemaligen Nachbarn in Bendorf, der nach Südafrika auswanderte. Dabei bleibt der einzige richtige Verkaufspunkt in Bendorf.

i Elegante und stilvolle Hüte findet man in jedem Regal des kleinen Hutgeschäfts in Bendorf. Maja Schmidt

Doch es sind nicht nur internationale Kunden, die bei Klaus Kemen einkaufen, denn sogar der englische Hochadel trägt die Modelle des Bendorfer Geschäfts. Das liegt laut Klaus Kemen vor allem daran, dass er besondere Marken wie Borsalino verkauft. Eine italienische Traditionsmarke, die weltweit sehr gefragt und bekannt ist. „Man kann bei Borsalino nur 144 Stück auf einmal bestellen kann“, sagt der 85-Jährige und fügt hinzu: „Das machen einfach wenige Hutläden.“

Online-Handel ist keine Konkurrenz für Klaus Kemen

Trotz des allgemeinen Trends hin zum Online-Handel spürt Klaus Kemen keinen Rückgang in der Zahl seiner Kunden – im Gegenteil: „Meine Kunden würden einen Hut wie den Borsalino nie online kaufen“, bekräftigt er, denn Beratung sei in seinem Geschäft essenziell. Durch den Internetauftritt seines Geschäfts wurden sogar noch mehr Kunden auf ihn aufmerksam, die zum Teil extra nach Bendorf reisen. Einen Onlinehandel seines Geschäfts, wolle er nicht einführen, um die Qualität der Beratung nicht zu mindern.

i Sonnenhüte sind heutzutage mehr als nur Mode und sollen vor den UV-Strahlungen schützen. Mit einem Lichtschutzfaktor bis 80 kann Klaus Kemen dies gewährleisten. Maja Schmidt

Seit der Entstehung des Hutgeschäfts gab es viele Änderungen im Sortiment. Heute ist in Zeiten der heißen Sommer der UV-Schutz ein Thema, weshalb viele der Hüte ein UV-Siegel der Universität in Hohenheim enthalten – manche bieten sogar den Lichtschutzfaktor 80.

Was sich hinter den Schaufenstern von Hut-Kreationen Kemen in der Bendorfer Innenstadt verbirgt, ist ein Stück Bendorfer Geschichte, gemischt mit Stil und Leidenschaft. Die große Auswahl an Marken, die handgemachten Verzierungen und die Variation der Modelle machen das Geschäft zu einem Aushängeschild für Bendorf und geben Hoffnung, dass Einzelhandel eben doch in Innenstädten bestehen kann.