Glosse: Kick-Könige in Koblenz
Auch dank Bitburger: Wie Deutschland Curacao 7:1 schlug
Das 7:1-Gefühl verweist auf den Erfolg gegen Brasilien während der Weltmeisterschaft 2014, Bitburger nimmt in seiner aktuellen W
Das 7:1-Gefühl verweist auf den Erfolg gegen Brasilien während der Weltmeisterschaft 2014, Bitburger nimmt in seiner aktuellen Werbekampagne unter anderem darauf Bezug. Nun gewann Deutschland sein WM-Auftaktspiel in gleicher Höhe. König Fußball und Kollege Zufall halfen unseren Recherchen nach dabei mit.
Peter Meuer

Stellen wir uns Kollege Zufall und König Fußball als echte Personen vor – und dazu als Koblenzer. Das ist ihre nicht ganz ernst gemeinte Geschichte. Sie erklärt, warum Deutschland 7:1 gegen Curacao gewann, was Biere und der Kaiser damit zu tun haben.

Lesezeit 4 Minuten
Stellen wir uns Kollege Zufall und den König des Fußballs als waschechte, wirklich existierende Personen vor – und noch dazu als Koblenzer. Das ist ihre nicht ganz ernst gemeinte Geschichte. Sie erklärt, warum Deutschland 7:1 gegen Curacao gewann, was heimische Biere und sogar der Kaiser damit zu tun haben .

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionFußball-WM

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren