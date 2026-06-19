Stellen wir uns Kollege Zufall und König Fußball als echte Personen vor – und dazu als Koblenzer. Das ist ihre nicht ganz ernst gemeinte Geschichte. Sie erklärt, warum Deutschland 7:1 gegen Curacao gewann, was Biere und der Kaiser damit zu tun haben.
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Stellen wir uns Kollege Zufall und den König des Fußballs als waschechte, wirklich existierende Personen vor – und noch dazu als Koblenzer. Das ist ihre nicht ganz ernst gemeinte Geschichte. Sie erklärt, warum Deutschland 7:1 gegen Curacao gewann, was heimische Biere und sogar der Kaiser damit zu tun haben .