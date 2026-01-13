CDU auf Kandidatensuche Auch Dagmar Kranz will Koblenzer Bürgermeisterin werden Jan Lindner 13.01.2026, 18:00 Uhr

i Dagmar Kranz möchte neue Koblenzer Bürgermeisterin werden. Danielle Schwipp

Mit ihrem Namen konnten selbst ausgewiesene Kenner der Koblenzer Kommunalpolitik wenig bis gar nichts anfangen. Das ändert sich derzeit. Dagmar Kranz will neue Bürgermeisterin werden – und kann eine beeindruckende Vita vorweisen.

Dagmar Kranz ist ausgebildete Bankkauffrau, promovierte Juristin, war Richterin und arbeitet seit zehn Jahren im Mainzer Justizministerium. Nun möchte die 53-Jährige neue Koblenzer Bürgermeisterin werden. In der städtischen Politik war sie bislang nahezu gänzlich unbekannt.







