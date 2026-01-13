Mit ihrem Namen konnten selbst ausgewiesene Kenner der Koblenzer Kommunalpolitik wenig bis gar nichts anfangen. Das ändert sich derzeit. Dagmar Kranz will neue Bürgermeisterin werden – und kann eine beeindruckende Vita vorweisen.
Dagmar Kranz ist ausgebildete Bankkauffrau, promovierte Juristin, war Richterin und arbeitet seit zehn Jahren im Mainzer Justizministerium. Nun möchte die 53-Jährige neue Koblenzer Bürgermeisterin werden. In der städtischen Politik war sie bislang nahezu gänzlich unbekannt.