Auch an Samstagen muss nun gearbeitet werden

Auf der Großbaustelle Pfaffendorfer Brücke in Koblenz herrscht künftig auch samstags rege Betriebsamkeit.

Im Zuge des Neubaus der Pfaffendorfer Brücke werden in den kommenden Sommermonaten Samstagsarbeiten im Baufeld West – auf der Schlossseite – zwischen 7 und 17 Uhr stattfinden, kündigt die Stadtverwaltung Koblenz an.

Schweißarbeiten an den Hilfskonstruktionen sowie Gerüstarbeiten

Grund hierfür ist, dass statisch relevante Schweißarbeiten an den Hilfskonstruktionen sowie Gerüstarbeiten durchgeführt werden. Diese dienen als Vorarbeit, um den späteren Einhub der Brückenbauteile für die Brücke in Seitenlage zu gewährleisten. Bereits am Samstag, 17. Mai, wird mit den Arbeiten begonnen.Weitere Informationen und visuelle Darstellungen zum Großbauprojekt „Neubau Pfaffendorfer Brücke“ gibt es im unter www.koblenz-baut.de