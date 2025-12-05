Nach Premiere in Koblenz Auch 2026 gibt’s eine Drohnenshow bei Rhein in Flammen Matthias Kolk 05.12.2025, 14:22 Uhr

i Ein Weinglas am Nachthimmel: Die Drohnenshow bei Rhein in Flammen in Koblenz soll keine einmalige Aktion bleiben. Mirco Klein/Archiv. Mirco Klein

Das Feuerwerk über der Festung Ehrenbreitstein hat eine lange Tradition, die Geschichte der Drohnenshow ist bei Rhein in Flammen noch sehr kurz. Aber sie wird fortgesetzt. Die Planungen für eine weitere Drohnenshow im nächsten Jahr laufen.

400 leuchtende Flugobjekte tanzten bei einer Drohnenshow zu Rhein in Flammen 2025 ein Weinglas, den Schängel und andere Motive in den Nachthimmel von Koblenz. Dass die Show keine einmalige Aktion ist, hatte sich schon im Resümee der Koblenz-Touristik im August abgezeichnet.







