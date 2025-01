Ermittlung in Koblenz Attacke auf Obdachlosen zwei Wochen vor seinem Tod? 24.01.2025, 16:30 Uhr

i Der 43-jährige Obdachlose genoss den Kontakt zu Hund Silas, der einer Ehrenamtlichen der Essensausgabe bei "Obdachlos mit Hund" gehört. Michael Hahn

Der Obdachlose, der kurz vor Silvester tot am Löhr-Center gefunden wurde, soll zwei Wochen zuvor in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein. Was passiert war, darüber berichten ein Ehrenamtler und die Polizei Unterschiedliches.

Koblenz. Offenbar war der Obdachlose, der am 29. Dezember tot am Löhr-Center aufgefunden wurde, wenige Wochen zuvor in eine Prügelei oder einen Angriff verwickelt. Das bestätigt das Polizeipräsidium Koblenz auf Anfrage unserer Redaktion.

