Service in Koblenzer Stadtteil Arzheim hat jetzt wieder eine Postfiliale 16.12.2024, 13:00 Uhr

i In Arzheim findet man die wieder eröffnete Postfiliale in der Straße "In der Strenge 76". Matthias Kolk

Rund ein halbes Jahr hatte Arzheim keine Postfiliale mehr. Jetzt gibt es den Service zumindest mit eingeschränkten Öffnungszeiten wieder.

Der Koblenzer Höhenstadtteil Arzheim hat jetzt wieder eine Postfiliale. Seit dem 10. Dezember kann man an sechs Tagen in der Woche „In der Strenge“ 76 Pakete abgeben, Briefe versenden oder Briefmarken kaufen. Gerade für Arzheimer, die nicht (mehr) so gut zu Fuß sind, bedeutet das eine große Erleichterung, meint Ortsvorsteher Andreas Metzing (SPD) auf Nachfrage unserer Zeitung.

