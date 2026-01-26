Karneval in Koblenz Arzheim feiert ausgelassen seine Prinzenproklamation 26.01.2026, 15:00 Uhr

i Prinzessin Sarah I. und Prinz Kevin I. aus Arzheims magischer Meereswelt. Michael Merz

Die Arzheimer haben eh und je ihr eigenes Tollitätenpaar: Prinzessin Sarah I. und Prinz Kevin I. aus Arzheims magischer Meereswelt sind die neuen närrischen Regenten – und dass sie feiern können, steht außer Frage.

Traditionsgemäß beginnt das neue Jahr in Arzheim mit der Proklamation des designierten Prinzenpaars. Für die Session 2026 stellt der Möhnenclub „Die Gemütlichen“ Arzheim die Tollitäten: Prinzessin Sarah I. und Prinz Kevin I. aus Arzheims magischer Meereswelt führen die Regentschaft an.







