Karneval in Koblenz
Arzheim feiert ausgelassen seine Prinzenproklamation
Prinzessin Sarah I. und Prinz Kevin I. aus Arzheims magischer Meereswelt.
Michael Merz

Die Arzheimer haben eh und je ihr eigenes Tollitätenpaar: Prinzessin Sarah I. und Prinz Kevin I. aus Arzheims magischer Meereswelt sind die neuen närrischen Regenten – und dass sie feiern können, steht außer Frage.

Lesezeit 2 Minuten
Traditionsgemäß beginnt das neue Jahr in Arzheim mit der Proklamation des designierten Prinzenpaars. Für die Session 2026 stellt der Möhnenclub „Die Gemütlichen“ Arzheim die Tollitäten: Prinzessin Sarah I. und Prinz Kevin I. aus Arzheims magischer Meereswelt führen die Regentschaft an.

