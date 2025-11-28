Varieté auf der Festung Artistik und Leckereien im Kuppelsaal serviert Alexander Thieme-Garmann 28.11.2025, 14:32 Uhr

i Unter der Kuppel hoch über dem Publikum: Charlotte de la Bretèque an den Multicordes. Alexander Thieme-Garmann

Elfengleiche Eleganz unter der Kuppel, eine gleichsam witzige wie artistische Zähmung wild gewordener Champagnerflaschen, beeindruckende Balanceakte und mitreißende Musik: Das sind neben einem Vier-Gänge-Menü die Zutaten des Festungsvarietés.

Der Weg zum Varieté im Herzen der Festung Ehrenbreitstein führt die Besucher über einen Schnupperkurs entlang des Christmas Garden. So ist der Blick auf die magischen Lichtinstallationen, denen man in Richtung Kuppelsaal begegnete, unverhoffter Beifang, den man gern in Anspruch nimmt, bevor das eigentliche Event startete.







