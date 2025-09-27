Sammlung wird restauriert Archiv des Koblenzer Görres-Gymnasiums zieht um Alexander Thieme-Garmann 27.09.2025, 09:00 Uhr

i Neben Vertretern des Landeshauptarchivs und der Stiftung Görres-Gymnasium freuen sich auch Schulleiterin Ute Mittelberg (stehend, 2. von rechts) und Oberbürgermeister David Langner (stehend, 2. von links) über die Übersiedlung des Schularchivs. Alexander Thieme-Garmann

Die bis zu 450 Jahre alten Exponate im Schularchiv des Koblenzer Görres-Gymnasiums sind durch Feuchtigkeit stark beschädigt worden. Doch Rettung naht: Die Sammlung wurde nun an Landeshauptarchiv Koblenz übergeben.

Mit der kürzlich erfolgten Übersiedlung des Schularchivs des Görres-Gymnasiums in das Landeshauptarchiv Koblenz wurde der erste Schritt getan, um rund 450 Jahre regionaler Geschichte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nunmehr geht es darum, den durch Feuchtigkeit arg in Mitleidenschaft gezogenen Kellerfund zu restaurieren und zu konservieren.







