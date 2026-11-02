Jüdisches Leben
Architekt nennt Details zum Synagogen-Neubau in Koblenz
Dieses Modell zeigt in der Mitte, wie das neue Zentrum der Jüdischen Kultusgemeinde Koblenz in der Weißer Gasse aussehen soll. N
Dieses Modell zeigt in der Mitte, wie das neue Zentrum der Jüdischen Kultusgemeinde Koblenz in der Weißer Gasse aussehen soll. Neben der Synagoge soll es auch ein Gemeindezentrum geben.
Mirco Klein

Für das jüdische Leben in Koblenz ist der Bau der neuen Synagoge mit angrenzendem Gemeindezentrum ein Riesending. Was in der Weißer Gasse genau geplant ist, erläutert der federführende Architekt Wolfgang Lorch.

Lesezeit 2 Minuten
Mit dem Bau der neuen Synagoge soll das jüdische Leben wieder ins Zentrum von Koblenz rücken. Details zu dem Bauvorhaben hat jüngst der federführende Architekt Wolfgang Lorch preisgegeben. Bei einem Infoabend in der DRK-Begegnungsstätte in der Koblenzer Altstadt ging es um rituelle Räume, die Sicherheit und Parkplätze.
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