Funde im Garten Herlet? Archäologen untersuchen Hotelbau-Areal in Koblenz Katrin Steinert 03.12.2025, 15:30 Uhr

i Ausgeschachtet: An zwei Stellen (1,5 mal 1,5 Meter groß) im Garten Herlet wurde die jüngste Erdschicht abgetragen, um sie archäologisch zu untersuchen und möglicherweise alte Siedlungsschichten freizulegen. Ruben Schäfer

In der Altstadt von Koblenz plant Kenan Tayhus ein Hotel. Dafür muss teilweise der Garten Herlet abgerissen und mit einer Tiefgarage unterbaut werden. Archäologen interessieren sich nun für den Boden, da der kleine Park jahrhundertelang nicht bebaut war.

Seit eineinhalb Jahren läuft das Baugenehmigungsverfahren für das 300-Betten-Hotel von Kenan Tayhus. Der Großgastronom will das Gebäude in der Altstadt zwischen Herletweg und Firmungstraße errichten. Noch liegt die Genehmigung nicht vor. Aber bevor überhaupt Bagger anrollen dürfen, musste der Baugrund archäologisch untersucht werden.







