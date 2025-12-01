Wertvolle Funde für Koblenz? Archäologen untersuchen Hotelbau-Areal im Garten Herlet Katrin Steinert 01.12.2025, 16:00 Uhr

i Bevor Bauprojekte wie das Tayhus-Hotel in Koblenz an möglicherweise bedeutenden Stellen der Stadtgeschichte umgesetzt werden, untersuchen Archäologen den Boden, wie hier auf dem Symbolbild, wo ein 3000 Jahre altes Urnengrab freigelegt wird. Sebastian Willnow/dpa. picture alliance/dpa

Kenan Tayhus plant in der Koblenzer Altstadt ein Hotel – teilweise muss dafür der Garten Herlet abgerissen und mit einer Tiefgarage unterbaut werden. Da der kleine Park jahrhundertelang nicht bebaut war, interessieren sich Archäologen für den Boden.

Seit eineinhalb Jahren läuft das Baugenehmigungsverfahren für das 300-Betten-Hotel von Kenan Tayhus. Der Großgastronom will das Gebäude in der Altstadt zwischen Herletweg und Firmungstraße errichten. Noch liegt die Genehmigung nicht vor. Aber bevor überhaupt Bagger anrollen dürfen, musste der Baugrund archäologisch untersucht werden.







