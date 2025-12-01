Archäologen untersuchen Hotelbau-Areal im Garten Herlet

Kenan Tayhus plant in der Koblenzer Altstadt ein Hotel – teilweise muss dafür der Garten Herlet abgerissen und mit einer Tiefgarage unterbaut werden. Da der kleine Park jahrhundertelang nicht bebaut war, interessieren sich Archäologen für den Boden.
Seit eineinhalb Jahren läuft das Baugenehmigungsverfahren für das 300-Betten-Hotel von Kenan Tayhus. Der Großgastronom will das Gebäude in der Altstadt zwischen Herletweg und Firmungstraße errichten. Noch liegt die Genehmigung nicht vor. Aber bevor überhaupt Bagger anrollen dürfen, musste der Baugrund archäologisch untersucht werden.