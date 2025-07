Die Koblenzer Stadtteile Arenberg und Immendorf haben lange darauf gewartet, und nun sind sie ihrem neuen Dorfgemeinschaftshaus einen großen Schritt näher – der Rohbau des Gebäudes steht. Vergangenen Mittwoch feierten Vertreter der Stadtteile und der Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Architekten Jürgen Heyer und der Baufirma das Richtfest. Dabei ließen sie den bisherigen Verlauf Revue passieren und gaben einen Ausblick auf die Fertigstellung.

„Wir haben eine lange Zeit darauf gewartet und es war eine Herausforderung, das im Ehrenamt zu stemmen“, sagte Tim Josef Michels (CDU), Ortsvorsteher von Arenberg und Immendorf, rückblickend. Der Ortsbeirat habe viel Zusammenhalt bewiesen, um die vielen Aufgaben und Umplanungen zu meistern. „Das war nicht selbstverständlich, sich so viele Stunden damit zu beschäftigen und trotzdem motiviert die Sache voranzutreiben“, fasste er das Engagement seiner Mitstreiter zusammen.

i Der Ortsvorsteher von Arenberg und Immendorf, Tim Josef Michel, bedankt sich auf dem Richtfest bei seinen Ortsbeirat-Kollegen für die gute Zusammenarbeit an dem Projekt. Kim Fauss

Die wohl größte Hürde, die es seit dem Spatenstich im September 2024 zu bewältigen galt, waren archäologische Funde auf dem Baugrundstück. Genauer: Bodenspuren einer historischen Nutzung, wie etwa Arbeits- oder Kochgruben. Um diese Funde fachgerecht zu dokumentieren und zu sichern, wurden die Bauarbeiten für mehrere Monate unterbrochen, erklärt Kim Köhler, Sprecherin des zentralen Gebäudemanagements. Dadurch gerieten vor allem die Arbeiten an der Außenanlage in Verzug, berichtet Köhler. Diese können wohl erst im Jahr 2026 fortgesetzt werden.

Der Rohbau ist derweil schon fertig und noch diesen Monat sollen die Dachdeckarbeiten beginnen. Auch die Erdbauarbeiten seien nahezu abgeschlossen. Der Wasser-Hausanschluss ist ebenfalls in Arbeit, teilte das zentrale Gebäudemanagement mit. „Ich sage mal vorsichtig, dass Mitte nächsten Jahres alles fertig ist“, verkündete Oberbürgermeister David Langner (SPD) unter Vorbehalt auf dem Richtfest.

i Oberbürgermeister David Langner sieht sich gemeinsam mit Mitgliedern des Arenberger Ortsgemeinderates den Rohbau des neuen Dorfgemeinschaftshauses an. Kim Fauss

Ortsvorsteher Michels sieht in dem Neubau die Chance, die Außendarstellung der Stadtteile aufzuwerten und gleichzeitig etwas an die örtlichen Vereine zurückzugeben. Möglich ist das nur, durch die Förderung des Landes Rheinland-Pfalz, welche im Rahmen der „Stadtdörfer“-Initiative erfolgte. „Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir nicht nur in die Öffentlichkeit tragen, was die Vereine alles im Ehrenamt leisten, sondern uns auch für eine größere Maßnahme einsetzen“, erklärte der Ortsvorsteher. Es stand von Anfang an fest: Mit den Fördergeldern soll ein Vorhaben mit Mehrwert realisiert werden.

1,7 Millionen Euro kostet der Bau des Dorfgemeinschaftshauses. Oberbürgermeister David Langner betonte auf dem Richtfest: „Ohne die 470.000 Euro Förderung vom Land, hätte man das nicht machen können.“ Dennoch hat auch die Stadt Koblenz viel Geld in den Bau investiert, „das ist der Stadt also schon was wert“, so Langner. Der Oberbürgermeister erklärte, er sei überzeugt, dass das neue Gebäude künftig tolle Chancen und Gelegenheiten für die beiden Stadtteile bieten wird, das öffentliche Leben dort zu gestalten.

i So soll das neue Dorfgemeinschaftshaus für Arenberg/Immendorf aussehen, wenn es vorraussichtlich mitte 2026 fertiggestellt wird. Planquadrat Hochdrei

Was sich hinter der „Stadtdörfer“-Initiative verbirgt

Der Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Arenberg/Immendorf ist Teil der Maßnahme „Stadtdörfer“ des Landes Rheinland-Pfalz. Koblenz nutzt dieses Programm, um die Stadtteile Arenberg, Immendorf, Arzheim und Güls zu stärken. Kim Köhler erklärt, dass besonders das bürgerschaftliche Engagement, der soziale Zusammenhalt sowie die eigenständige Weiterentwicklung der Stadtteile unterstützt werden.

Das neue Dorfgemeinschaftshaus sei an dieser Stelle ein zentrales Projekt, um die Investition der „Stadtdörfer“-Initiative in der sozialen Infrastruktur sichtbar zu machen. „Es schafft einen offenen, modernen Ort der Begegnung und Teilhabe“, sagte Köhler. Die Lage zwischen den beiden Stadtteilen übernehme darüber hinaus auch eine verbindende Funktion.