Arbeitsmarkt in Koblenz: Arbeitslosigkeit steigt weiter an
Zum Jahresbeginn 2026 ist die Arbeitslosigkeit in und um Koblenz deutlich weiter angestiegen.
Lesezeit 1 Minute
Das teilt die Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen mit.Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit zählte zum Monatsende in der Stadt 4569 arbeitslose Frauen und Männer. Das sind 293 mehr als im Dezember und 151 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 7,1 Prozent und damit um 0,4 Punkte über dem Vormonatswert.