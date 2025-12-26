ZF, Novelis & Co. in Koblenz Arbeitnehmervertreter bereiten sich auf Wahlen vor Peter Meuer 26.12.2025, 13:23 Uhr

i Novelis im Industriegebiet in Kesselheim: Auch hier geht es um die Zukunft des Standortes. Peter Meuer

Die Zukunft wichtiger Industrieunternehmen wie ZF, Novelis und Stabilus ist in Koblenz derzeit sehr volatil. Im Frühjahr wollen sich die Arbeitnehmervertreter neu aufstellen – und natürlich weiterhin mitreden in Sachen Transformationen.

Im kommenden Jahr stehen zwischen März und Mai bundesweit Betriebsratswahlen in der Privatwirtschaft an. Beschäftigte der IG Metall haben aus diesem Grund im November an der ersten Wahlvorstandsschulung der IG Metall Koblenz teilgenommen, wie die Gewerkschaft mitteilte.







