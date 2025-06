Arbeiten zwischen Weißenthurm und Andernach dauern an

Wegen Bauarbeiten an einer Bahnüberführung ist ein Teil der Weißenthurmer Hauptstraße seit November 2024 gesperrt. Eigentlich sollten die Arbeiten bereits beendet worden sein. Warum und wie lange die Sperrung noch bestehen bleibt, erfahren Sie hier.

Die Sperrung der Hauptstraße in Weißenthurm im Abschnitt zwischen der Einmündung der K91 und der Nettebrücke bleibt noch eine Weile bestehen. Das bestätigte die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm auf Nachfrage unserer Zeitung. Ursprünglich sollte die Erneuerung der Bahnüberführung, die Grund für die Sperrung ist, bis zum 30. Mai abgeschlossen sein. Die Komplettierung der Arbeiten, die im November 2024 begonnen haben, soll nun rund zwei Monate später, am 31. Juli, erreicht werden, so die VG.

Die Bauarbeiten werden im Auftrag der Deutschen Bahn durchgeführt. Über die Notwendigkeit der Maßnahmen sagt eine Bahnsprecherin: „Die Bauwerkserneuerung war aufgrund mehrerer Einzelschäden und Undichtigkeiten erforderlich. Durch die Herstellung einer neuen Eisenbahnüberführung können Schienen- und Straßenverkehr künftig weiter verlässlich durchgeführt und die Betriebsfähigkeit der Strecke uneingeschränkt gewährleistet werden.“ Dass sich die Arbeiten verzögern, hätte damit zu tun, dass sich die Straße in einem schlechteren Zustand befinde, als ursprünglich angenommen.