Koblenzer Bauprojekte im Blick
Arbeiten an neuem Wohnhaus in Lützel gehen weiter 
Zwischen Gartenstraße und dem Stich der Andernacher Straße entsteht in Koblenz-Lützel ein Neubau mit 30 Wohnungen.
Zwischen Gartenstraße und dem Stich der Andernacher Straße entsteht in Koblenz-Lützel ein Neubau mit 30 Wohnungen.
Ingo Beller

Nachdem im April auf dem Baugrundstück nahe der Koblenzer Balduinbrücke Bodenerkundungen stattfanden, wurde es irgendwann ruhig auf dem Dreiecksgelände an der Gartenstraße in Lützel. Nun geht es weiter, das Areal ist großräumig abgesperrt.

Lesezeit 1 Minute
Zum Ärger der autofahrenden Anwohner in Koblenz-Lützel fallen seit Ende Oktober mehrere Parkplätze im Stich der Andernacher Straße weg. Der Grund ist, dass die Rimubal aus Andernach augenscheinlich mit dem Bau des Wohnhauses auf dem Dreiecksgelände an der Gartenstraße beginnt.
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