Von der Koblenzer Innenstadt kommend in Richtung Lützel kann man im Moment nicht über die Balduinbrücke fahren. Denn hier laufen noch rund zwei Wochen lang Bauarbeiten. So geht es voran.

Die Sanierungsarbeiten an der Balduinbrücke sind in vollem Gange. Mittlerweile zieht sich eine Spur von Bohrlöchern über die Brückenkappe, die sich für gewöhnlich Fußgänger und Radfahrer teilen. Sie sind die Folge von Überbohrungen, die dazu dienen, den Verlauf der stählernen Bewehrung festzustellen. Diese wiederum dient der Verstärkung von Betonbauteilen zur Erhöhung der Tragfähigkeit des Bauwerks.

Teilweise musste deswegen die Lage der am Montag beginnenden Hauptbohrungen korrigiert werden. Nahezu gleichzeitig startet man mit der Ankersetzung und dem Vergießen des Klebstoffs, der zur Abdichtung notwendig ist, sodass kein Wasser eindringen kann.

Laut Beobachtung der Bauarbeiter verläuft der einspurige Verkehr bisher reibungslos. Nur einmal wurde beobachtet, wie ein Autofahrer als Geisterfahrer unterwegs war und nach einigen Metern gezwungen war, rückwärts Richtung Stadtmitte zu fahren. Laut Auskunft der Polizei Koblenz sind keine relevanten Verkehrsbeeinträchtigungen bekannt.